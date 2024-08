Die Brotpreise in der Ukraine könnten um 20 Prozent steigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Preise für Mehl sind in den letzten Monaten um 50% gestiegen und steigen weiter. Mehl macht etwa 40% der Kosten für Brot aus.

Die Bäcker lassen zu, dass das Brot nicht mehr auf Lager ist. Das Produkt könnte sich also bald um 20% verteuern, weil die Kosten für Mehl und andere Bestandteile steigen. Dies berichtet businessua am Donnerstag, den 8. August.

Nach Einschätzung des Präsidenten des Allukrainischen Bäckerverbandes und Direktors des Unternehmens „Kiewer Brot“ Jurij Duchenko sollten die Preise für Brot um 15-20% erhöht werden.

„Wenn das nicht geschieht, könnten viele Bäckereien einfach aufgeben und das Land wird unter Brotknappheit leiden. Schon jetzt stehen einige Betriebe kurz davor, ihre Produktion einzustellen, einige von ihnen stellen auf Einschichtbetrieb um“, erklärte er.

Duchenko fügt hinzu, dass sie im April Mehl für 10 Tausend pro Tonne gekauft haben, jetzt kostet es 15 Tausend, und im November wird der Preis voraussichtlich bei 16-16,2 Tausend liegen.

„Die Mehlpreise sind in den letzten Monaten um 50% gestiegen und werden weiter steigen. Der Anteil des Mehls an den Kosten für Brot beträgt etwa 40%. Andere Rohstoffe (Zucker, Sonnenblumenöl usw.) haben sich seit Anfang des Jahres um mehr als 20% verteuert. Auch die Kosten für Strom, Logistik, Verpackungsmaterial und ähnliches steigen“, so Duchenko in einem Kommentar des Finanzministeriums.

Zuvor hatte das Gesundheitsministerium den Herstellern empfohlen, den Salzgehalt in Backwaren schrittweise zu reduzieren.

Nach den Ergebnissen vom April sank das Wachstum der Verbraucherpreise in der Ukraine auf 0,2 Prozent, nach 0,5 Prozent im März, 0,3 Prozent im Februar und 0,4 Prozent im Januar.