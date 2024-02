Budanow erklärte, ob wir uns vor der waffentechnischen Überlegenheit Russlands fürchten müssen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Gazeta.ua ​

Die ukrainischen Verteidigungskräfte können Russlands waffentechnische Überlegenheit ausgleichen.

Es ist an der Zeit, von der Quantität zur Qualität überzugehen. Diese Aussage machte der Chef des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine Kyrylo Budanow auf dem Forum „Ukraine. Jahr 2024“ Forum.

„Eine Waffe ist ein Stück Eisen, mit oder ohne eine geistige Komponente. Aber sie wird von Menschen bedient oder benutzt“, sagte er.

Nach Ansicht des Chefs des ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienstes geht es nicht um die Quantität der Waffen, sondern um die Qualität oder die Fähigkeit, sie zu benutzen.

„Und ich denke, dass die ganze Welt in diesen zwei Jahren und generell in den letzten zehn Jahren sehen konnte, wie geschickt, professionell und fähig unsere Soldaten, die die Ukraine verteidigen, sind, verschiedene Systeme, die modernsten der Welt, zu benutzen. Es wird also kein Problem damit geben“, sagte er.

Nachdem die ukrainischen Streitkräfte zum zweiten Mal erfolgreich eine russische A-50 abgeschossen haben, verfügt Moskau laut Budanow nur noch über sechs dieser Flugzeuge. Wenn mindestens ein weiteres dieser Flugzeuge zerstört wird, verliert Russland erheblich an Kampfkraft.

Budanow sagte auch, dass Russland im Zusammenhang mit der Krim-Brücke neue Überraschungen bevorstehen. Er forderte die Zivilbevölkerung auf, die Brücke so schnell wie möglich zu benutzen, solange sie noch steht.