Budanow nannte die Hauptziele der Angriffe auf die Russische Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine greift die Russische Föderation mit Drohnen an, um Luftabwehrsysteme und militärische Flugzeuge zu zerstören und Unternehmen des russischen militärisch-industriellen Komplexes zu schädigen. Kyrylo Budanow, Leiter der Hauptabteilung für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums, sagte dies am Sonntag, den 17. September, laut The Economist.

„Die neue massive Kampagne von Kamikaze-Drohnenangriffen gegen die Invasoren hat drei Hauptziele: das russische Luftverteidigungssystem zu erschöpfen, Transport- und Bomberflugzeuge auszuschalten und militärische Produktionsanlagen zu beschädigen“, sagte er.

Er wies auch darauf hin, dass das sekundäre Ziel solcher Angriffe psychologischer Natur ist.

„Wir wollen sie aus ihrer Komfortzone herausholen“, sagte der Chef der Hauptverwaltung für Aufklärung.

Ihm zufolge soll der Beschuss die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen und die wirtschaftlichen Prozesse innerhalb Russlands beeinträchtigen.

„Drohnen werden mit Sicherheit die Operationen zur Befreiung unserer Territorien erleichtern. Drohnen haben keine Angst, sie sind nicht bedauernswert zu verlieren“, fügte er hinzu.