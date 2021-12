In Cherson werden die Fahrpreise für öffentliche Verkehrsmittel steigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Cherson ist geplant, die Kosten für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erhöhen. Die neuen Tarife sollen Anfang nächsten Jahres eingeführt werden. Dies wurde am Donnerstag, 30. Dezember, von der Publikation Most berichtet.

Der entsprechende Vorschlag wurde bereits in einer öffentlichen Anhörung im Stadtrat erörtert.

Insbesondere das Mitglied des Stadtrats von Cherson und Berater des Bürgermeisters Andrij Tkatschenko schlug vor, den Einzelfahrpreis für einen Kleinbus auf 8 Hrywnja festzusetzen.

Der Bürgermeister der Stadt, Igor Kolyhaev, sagte jedoch, dass der Tarif für „lange Strecken“ eingeführt werden sollte – bis zu 10 hryvnias, für „kurze Strecken“ – 8 hryvnias.

Gleichzeitig plant der Bürgermeister, die Fahrpreise für Busse auf den Vorortstrecken auf 15 Hrywnja zu erhöhen…