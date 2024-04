Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Abteilung von Coca-Cola hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr vervierfacht. Außerdem verdient das Unternehmen jetzt mehr als vor dem Krieg in der Ukraine. Dies berichtete am Freitag, den 5. April, die Publikation The Insider.

Es wird darauf hingewiesen, dass Coca-Cola im März 2022, fast unmittelbar nach dem Beginn der groß angelegten Invasion Russlands in der Ukraine, bekannt gab, dass es seine Aktivitäten in dem Land einstellt.

Die Publikation schreibt, dass trotz der Tatsache, dass der CEO des Unternehmens James Quincy erlaubte, dass Coca-Cola sich vollständig aus Russland zurückziehen würde, dies nicht geschah. Die Produktion von Coca-Cola-Marken in Russland wurde eingestellt, und stattdessen erschien Dobry Cola.

Das Unternehmen selbst, ehemals Coca-Cola HBC (Coca-Cola HBC Eurasia LLC), änderte seinen Namen in Moulton Partners, blieb aber im Besitz der in den Niederlanden ansässigen Coca-Cola HBC Holdings B. O., Teil der globalen Coca-Cola Hellenic Gruppe.

Der Gewinn von Moulton Partners LLC im Jahr 2023 betrug 10,25 Milliarden Rubel (110.715.067 Millionen Dollar). Das ist viermal mehr als im Jahr 2022. Damals verdiente das Unternehmen $24.843.381 Millionen.

Wie die Publikation feststellt, ist das Wachstum im Vergleich zum Vorkriegsgewinn ebenfalls signifikant – eineinhalb Mal.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Hauptkonkurrent von Coca-Cola, Pepsi, vor kurzem ein neues Werk in Russland eröffnet hat.