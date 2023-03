Die ConcordBank hat den Status eines großen Steuerzahlers erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Jahr 2022 zahlte die ConcordBank mehr als 150 Mio. Hrywnja an Steuern und Gebühren an den Staat und wechselte vom regulären Finanzamt zur STS-Abteilung für die Arbeit mit großen Steuerzahlern. Das teilte der Vorstandsvorsitzende der ConcordBank, Jurij Zadoya, am Freitag, den 10. März, mit.

„Die ConcordBank hat mehr als 151 Millionen Hrywnja an den Staat gezahlt: 141 Millionen Hrywnja Steuern und fast 10,7 Millionen Hrywnja an Pflichtbeiträgen und Gebühren an den Haushalt“, – sagte er.

Laut dem Vorstandsvorsitzenden ist der Wechsel der Bank in die STS-Abteilung für die Arbeit mit großen Steuerzahlern „ein Zeichen des Erfolgs“.

„Die Stärkung der Wirtschaft und die nachhaltige Entwicklung des Geschäfts ist für die Ukraine jetzt besonders wichtig, das verstehen wir. Das Bankensystem ist auch strategisch wichtig, daher ist es wichtig, diese „Front“ zu halten“, fügte Jurij Zadoya hinzu.

Seit Februar 2022 leitet die ConcordBank einen erheblichen Teil ihrer eigenen Gewinne zur Unterstützung von Einheiten der ukrainischen Streitkräfte. In manchen Monaten wurden bis zu 50 Prozent des Gewinns für diese Zwecke verwendet.

Insbesondere, so Zadoya, wurden im Laufe des Jahres „fast 250 Anfragen von Militäreinheiten erfüllt, denen mehrere UAVs, über 40 Quadcopter, etwa 50 Wärmebildkameras und 30 Funkgeräte, Ladestationen, Generatoren usw. übergeben wurden“.