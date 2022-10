Die COVID-19-Morbidität in der Ukraine geht zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine ist die zweite Woche in Folge ein Rückgang der Coronavirus-Inzidenz zu verzeichnen. Dies gab Igor Kuzin, leitender staatlicher Gesundheitsinspektor, während eines Telethon bekannt.

„In der zweiten Woche in Folge haben wir einen Rückgang des Auftretens von COVID-19 festgestellt. Letzte Woche hatten wir fast 22 Tausend COVID-Fälle, das sind 37 % weniger als in der Vorwoche, als wir fast 36 Tausend Fälle registrierten“, sagte er.

Wie Kuzin feststellte, ist auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen aufgrund von Coronavirus-Erkrankungen zurückgegangen: In der vergangenen Woche wurden 4.700 Menschen mit dem Coronavirus in Krankenhäuser eingeliefert, in der Woche davor waren es 6.100.

Kuzin sagte auch, dass die Zahl der Impfungen in der Ukraine nicht zunimmt, obwohl Impfstoff in der Ukraine vorhanden ist. Bislang haben 52 % der Bürger eine Dosis des Impfstoffs erhalten und 50 % zwei Dosen.

„Damit eine kollektive Immunität oder eine Impfung einen signifikanten Einfluss auf den epidemischen Prozess hat, müssen mindestens 80-90 % der Impfungen erreicht werden“, fügte er hinzu.