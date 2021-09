COVID-Anstieg in der Ukraine nähert sich 10.000

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

In der Ukraine wurden an einem Tag 9.666 neue Fälle von Coronaviren bestätigt – insgesamt 2411622 in dem Land. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch, 29. September, mit.

Insgesamt 3.281 Ukrainer (2251352) erholten sich an einem Tag, 217 Menschen starben (56080 insgesamt). Insgesamt wurden 2.885 Ukrainer mit COVID-19 oder Verdacht auf COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert.

Fälle / immunisiert (2 Dosen):

Kiew – 583/6147

Winnyzja – 200/2335

Wolynska – 214/970

Dnipropetrowska – 787/5262

Donezk – 699/2956 * Schytomyrska – 253/1700

Zakarpatska – 95/1203

Saporischka – 592/2630

Iwano-Frankiwska – 234/1333

Kiewska – 325/2704

Kirowogradska – 51/1317

Luganska – 525/1129

Lemberg – 458/2841

Mykolaiv – 222/1585

Odessa – 662/3142

Poltava – 231/2752

Rivne – 405/980

Sumy – 368/2087

Ternopil – 201/952

Kharkiv – 976/5724

Kherson – 349/1276

Khmelnytsky – 447/1372

Cherkasy – 297/1576

Chernivtsi – 421/1421

Chernihiv – 71/1664

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Gesundheitsministerium bereits den Termin für die Lieferung der innovativen COVID-Medikamente an die Regionen bekannt gegeben hat. Die Medikamente können Patienten mit COVID verabreicht werden, die keinen Sauerstoff benötigen, aber ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben.

Außerdem wurde berichtet, dass in der Ukraine 35.000 Impfstoffdosen veraltet sind. Das Gesundheitsministerium ergreift Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der verfügbare Impfstoff rationell eingesetzt wird.