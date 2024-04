In Czernowitz wurde ein betrunkener Mann festgenommen, der eine Granate in eine Wohnung geworfen hatte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Czernowitz hat die Polizei einen Mann festgenommen, der eine Granate in die Wohnung geworfen hat. Darüber berichtete am Montag, den 8. April, der Pressedienst der Polizei des Gebiets Czernowitz.

Am Ort des Geschehens fand die Polizei vorläufig heraus, dass ein 38-jähriger betrunkener Einwohner des Bezirks Vizhnitsky eine Granate in die Wohnung seines Mitbewohners geworfen hatte. Infolge der Explosion erlitt er Verletzungen an den Gliedmaßen, während die Frau unverletzt blieb. Die Türen und der Boden der Wohnung wurden teilweise beschädigt.

Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert, er steht unter der Aufsicht von Ärzten und Polizeibeamten.

Die Gesetzeshüter fanden in dem Haus einen weiteren Gegenstand, der einer Granate ähnelte, und nahmen ihn zur Untersuchung mit.

