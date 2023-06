Danilow äußerte sich zu den Fortschritten der Gegenoffensive

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte verläuft nach einem klar durchdachten Plan, der nur wenigen bekannt ist, aber es handelt sich nicht um die Arbeit von Tagen oder gar Wochen. Dies erklärte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates (National Security and Defence Council), Olexij Danilow, am Montag, den 19. Juni, in einer Sendung von Channel 24.

Danilow sagte, dass die ukrainischen Streitkräfte tapfer ukrainisches Territorium zurückerobern, dass aber keine schnellen Ergebnisse der Gegenoffensive zu erwarten seien.

„Denken Sie daran: Alles läuft nach dem Plan, der genehmigt und entwickelt wurde. Es gibt keine Abweichungen von diesem Plan. Was dieser Plan ist, wissen nur wenige“, sagte Danilow.

Er wies darauf hin, dass das ukrainische Militär über eine klare Taktik und Strategie verfüge, die zuvor entwickelt worden sei. In dieser Situation bleibe nur, abzuwarten und zu glauben.

„Wir glauben an unsere Streitkräfte. Wir glauben, dass unsere Armee unbesiegbar ist. Und das wird sie auch bleiben“, fügte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates hinzu.

Ebenfalls am Montag erklärte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, dass unsere Soldaten trotz des erbitterten Widerstands der Invasoren alles tun, um ukrainisches Territorium zu befreien. Die Operation wird wie geplant fortgesetzt.

