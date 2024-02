Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen verfügen heute nicht mehr über die gleichen Fähigkeiten wie im Februar 2022, so dass sie nicht in der Lage sein werden, eine Offensive auf Kiew durchzuführen. Dies erklärte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Alexei Danilow in einem Interview mit Natalija Moseychuk auf YouTube am Dienstag, den 20. Februar.

„Es wird nicht so sein, dass sie hier dominieren werden. Das hatten sie schon vor, als sie noch ganz andere Möglichkeiten hatten. In diesen zwei Jahren des Krieges haben wir ihnen die Zähne ausgeschlagen, die sie im Februar 2022 hatten“, erklärte. Danilow.

Er wies auch darauf hin, dass die Russen gezwungen sind, sich für Waffen an den Iran und die DVRK zu wenden, weil sie nicht in der Lage sind, sie selbst herzustellen.

„Wenn sie dazu in der Lage wären, würden sie sich nicht an die DVRK oder den Iran wenden“, sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates.

Zuvor hatte Danilow erklärt, die Russische Föderation bereite eine neue Diskreditierungskampagne gegen die ukrainischen Behörden nach ihrer eigenen Präsidentschaftswahl vor.

Zuvor hatte der stellvertretende BILD-Chefredakteur Paul Ronzheimer gesagt, die Ukraine befinde sich in der schwersten Krise seit der Schlacht um Kiew.