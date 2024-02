Danone plant den Verkauf seines Russland-Geschäfts - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das französische Unternehmen Danone beabsichtigt, sein Russlandgeschäft zu verkaufen. Der Käufer könnte ein Mitglied der Kreml-Führung sein, das mit dem Neffen des tschetschenischen Führers Ramsan Kadyrow verbunden ist. Dies berichtet die Financial Times.

Der Publikation zufolge will der Molkereikonzern die umbenannte Marke Life&Nutrition an das russische Molkereiunternehmen Vamin Tatarstan verkaufen, das dem 29-jährigen Mintimer Mingazov gehört.

Mingazov wurde im letzten Sommer in den Vorstand von Life&Nutrition berufen, kurz nachdem der Kreml die Kontrolle über das Unternehmen an Yakub Zakriev, Kadyrovs 33-jährigen Neffen, übergeben hatte, als Vergeltung für die westlichen Sanktionen, die als Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine verhängt wurden.

In einem Brief an den russischen Landwirtschaftsminister Dmitri Patruschew erklärte Airat Muchamadejew, Direktor des neuen Unternehmens, das sich im Besitz von Vamin Tatarstan befindet, dass das Unternehmen bereit sei, 191,5 Millionen Dollar für die Kontrolle über das russische Geschäft von Danone zu zahlen.