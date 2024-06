Das deutsch-französische Verteidigungsunternehmen KNDS wird einen Standort in der Ukraine eröffnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Versailles unterzeichneten der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, der Vorstandsvorsitzende von KNDS Philippe Peticolin und der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu ein entsprechendes Dokument

Der deutsch-französische Waffenhersteller KNDS (KMW+Nexter Defence Systems) wird eine Tochtergesellschaft in der Ukraine eröffnen. Sie wird militärische Ausrüstung und Munition produzieren.

Dies wurde von Le Figaro und BMF TV berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass heute, am 7. Juni, in Paris der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der Vorstandsvorsitzende von KNDS Philippe Peticolin und der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu ein entsprechendes Dokument unterzeichnet haben.

KNDS produziert Leopard-Panzer, Artilleriesysteme, CAESAR-Artilleriesysteme, die Frankreich an die ukrainische Armee liefert, und mehr.

Selenskyj enthüllte später die Details. Ihm zufolge wurden Absichtserklärungen unterzeichnet, um ein Service- und Reparaturzentrum für die Ausrüstung von KNDS France/Nexter in der Ukraine einzurichten sowie die 3D-Drucktechnologie zur Herstellung von Ersatzteilen für dieses Unternehmen zu nutzen.

Am 6. Juni trafen Selenskyj und seine Frau in Paris ein, um den 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie in Frankreich zu begehen.

Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie in Frankreich. Im März dieses Jahres haben Paris und Berlin eine Vereinbarung getroffen, die es dem deutsch-französischen Verteidigungsunternehmen KNDS ermöglicht, eine Produktionseinheit in der Ukraine zu errichten.