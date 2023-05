Ein deutscher Reifenhersteller hat sein Werk in Russland verkauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der deutsche Reifen- und Autozulieferer Continental hat sein Werk in der Nähe von Kaluga verkauft und den russischen Markt verlassen. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Heute wurde bekannt, dass der Verkauf des Unternehmens abgeschlossen wurde. Käufer ist die russische Holdinggesellschaft S8 Capital. Der Wert des Deals wurde nicht bekannt gegeben.

Das Unternehmen wurde im Juni 2014 in der Nähe von Kaluga eröffnet. Es wurden rund 1.100 Arbeitsplätze geschaffen. In dem Werk wurden Autoreifen und verschiedene Komponenten hergestellt. Im Jahr 2014 gab Continental bekannt, dass es 24 Millionen Euro in das Werk investiert hatte.

Wie viele andere europäische Unternehmen kündigte auch Continental seinen Rückzug aus Russland an, nachdem in der Ukraine ein regelrechter Krieg ausgebrochen war.

Die Continental AG ist ein deutscher Hersteller von Reifen und Fahrzeugkomponenten. Das Unternehmen ist der zweitgrößte Reifenhersteller in Europa und der viertgrößte weltweit. Es hat Fabriken in Deutschland, Belgien, Chile, Frankreich, Großbritannien, Portugal, Schweden, Luxemburg, der Tschechischen Republik, der Türkei, Spanien und den USA.