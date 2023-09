Der Direktor einer Kiewer Entbindungsklinik wird verdächtigt, 4,5 Mio. Hrywnja veruntreut zu haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Direktor einer Kiewer Entbindungsklinik, der mehr als ein Jahr lang ein Gehalt für fiktiv beschäftigte 17 Personen erhalten hat, wurde unter Verdacht gestellt. Darüber berichtet das Büro des Generalstaatsanwalts.

Der Angeklagte wird der Veruntreuung von Geldern, der Urkundenfälschung und der Mittäterschaft bei der Legalisierung von Geldern, die mit kriminellen Mitteln erlangt wurden, beschuldigt.

Es wird festgestellt, dass der Verdächtige die Anweisung gab, in der kommunalen Einrichtung 17 Personen zu beschäftigen, die in der Entbindungsklinik tatsächlich nicht arbeiteten. Zwischen Januar 2021 und März 2022 trug er falsche Angaben in offizielle Dokumente ein, die als Grundlage für die Berechnung und Auszahlung von Gehältern dienten. Insgesamt wurden 4,5 Millionen Hrywnja für die Bezahlung dieser Pseudo-Arbeiter bereitgestellt.

Weitere Personen, die an dem kriminellen Plan beteiligt waren, werden ebenfalls ermittelt.

