In Donezk waren Explosionen zu hören: Brände sind ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 4. September, waren im Zentrum von Donezk Explosionen zu hören und Brände ausgebrochen. Dies berichtete der sogenannte „Bürgermeister“ von Donezk, Olexij Kulemzin.

Kulemzin schreibt von einem „chaotischen Beschuss des Zentrums von Donezk“ und dass das Gebiet des Parks der geschmiedeten Figuren und des Smaragds sowie die Bezirke Woroschilowski und Kiewski in der Gefahrenzone liegen.

„Infolge des Beschusses in der Nähe des Wohnhauses in der Mira-Allee steht ein Auto in Flammen“, fügte der Gauleiter hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass am 30. August über „Flüge“ im Wohnkomplex Bulvar City und im Einkaufszentrum Galaxy im Zentrum von Donezk berichtet wurde.

In Donezk und am 1. September waren Explosionen zu hören.