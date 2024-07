Drei Frauen und ein Kind wurden in Nikopol durch russischen Beschuss verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein 10-jähriger Junge und drei Frauen im Alter von 41, 64 und 81 Jahren wurden verletzt. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipropetrowsk sagte, dass alle ambulant behandelt werden.

In Nikopol, Region Dnipropetrowsk, wurden in den vergangenen 24 Stunden durch russischen Beschuss vier Menschen verletzt, darunter ein Kind. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak am Montagmorgen, den 8. Juli, mit.

Den ganzen Abend über setzte der Aggressor seine Angriffe auf die Region Nikopol fort. Er setzte Kamikaze-Drohnen und Artillerie ein. Die Gemeinden Nikopol, Marhanezka und Pokrovska wurden getroffen. Vier Menschen wurden verletzt. Alle werden ambulant behandelt. Ein fünfstöckiges Gebäude, 4 Privathäuser, 3 Nebengebäude, 2 Gewächshäuser und ein Auto wurden beschädigt. Es gab mehrere Brände, die die Rettungskräfte gelöscht haben“, heißt es in der Meldung.

Noch in der Nacht zuvor berichtete Lyssak, dass in Nikopol ein 10-jähriger Junge und drei Frauen im Alter von 41, 64 und 81 Jahren ums Leben gekommen sind.

Am Tag zuvor wurde über einen Raketenangriff auf Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk berichtet.