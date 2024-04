Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Drei russische Abgeordnete der Staatsduma, die für die Anerkennung der so genannten Volksrepublik L/Donezk gestimmt haben, sind in Abwesenheit zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Darüber berichtet die Abteilung des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Region Ternopil.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Gericht auf der Grundlage der gesammelten Beweise die russischen Abgeordneten des Übergriffs auf die territoriale Integrität und Unverletzlichkeit der Ukraine für schuldig befunden hat.

Verurteilt: Kazakov Wiktor Alekseevich Kazakov, 04.04.1949; Georgiy Aleksandrovich Karlov, 04.01.1971; Anatoly Evgenyevich Karpov, 23.05.1951.

Am 15. Februar 2022 unterstützten sie die Resolution, sich an den Präsidenten der Russischen Föderation mit der Bitte zu wenden, die „Unabhängigkeit“ der vorübergehend besetzten Gebiete der Regionen Donezk und Luhansk anzuerkennen. Und bereits am 22. Februar stimmten sie für die Ratifizierung des sogenannten „Vertrages über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand“ zwischen der Russischen Föderation und den Terrororganisationen L/Donezker Volksrepublik, betonte der Sicherheitsdienst der Ukraine. Der Kreml nutzte diese Entscheidungen später als formellen Vorwand, um eine umfassende Invasion des ukrainischen Staatsgebiets zu starten.

„Da sich die Verurteilten auf dem Territorium der Russischen Föderation befinden, wird der Beginn der Strafverbüßung mit dem Tag ihrer tatsächlichen Inhaftierung festgelegt“, so der Sicherheitsdienst der Ukraine.

Zuvor hatte ein ukrainisches Gericht 20 Mitglieder der russischen Staatsduma zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.