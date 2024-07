Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes haben den Stützpunkt der Küstenwache am Donuzlav-See auf der Krim getroffen - Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Auf der Krim haben See- und Luftdrohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes den Stützpunkt der russischen Küstenwache am Donuzlav-See getroffen, wie Quellen in den Spezialdiensten gegenüber Suspilne erklärten. Was ist bekannt

See- und Luftdrohnen des Sicherheitsdienstes der Ukraine haben den Stützpunkt der russischen Küstenwache am Donuzlav-See auf der Krim getroffen. Der Sicherheitsdienst der Ukraine arbeitete mit der Marine der Streitkräfte der Ukraine zusammen.

Dies wurde Suspilne am Donnerstag, den 18. Juli, von Quellen der Strafverfolgungsbehörden mitgeteilt.

„In der vergangenen Nacht haben die russischen Besatzungsmarinekräfte Übungen zum Schutz der Gewässer des Donuzlav-Sees auf der Krim durchgeführt. Dank der Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes wurden diese Übungen zu einem Fehlschlag, denn die Russen waren nicht einmal in der Lage, ihren Stützpunkt zu schützen, ganz zu schweigen von dem Seegebiet“, so die Quellen. Nach Angaben der Quellen wurde der Stützpunkt der russischen Küstenwache infolge eines kombinierten Angriffs von See- und Luftdrohnen getroffen und außer Gefecht gesetzt:

Hauptquartier mit Kommandoposten; * Munitions- und Ausrüstungsdepot; * Umspannwerk; * technische Einrichtungen; * Feuerstellungen der russischen Angreifer.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation den Abschuss von 33 Drohnen über der besetzten Krim und 10 unbemannten Booten im Schwarzen Meer in der Nacht zum 18. Juli bekannt gegeben.