Drohnenangriff: Explosionen waren in der Region Kiew zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Metropolitan publicks berichtet, dass aus der Gegend von Bila Zerkwa ein „Shahed“ über Fastiw in Richtung Kiew geflogen ist.

In der Nacht zum 6. Oktober waren in der Region Kiew Explosionen zu hören. Dies meldete die Überwachungsbehörde publicks.

„Der Luftalarm dauert an. Wir bitten alle, in Schutzräumen zu bleiben. Die Luftabwehr ist in der Region tätig“, teilte die regionale Militärverwaltung von Kiew mit und forderte dazu auf, „keine Foto- und Videoaufnahmen von der Arbeit unserer Verteidigungskräfte, dem Abschuss von Luftzielen und deren Absturz zu machen“.

Laut Überwachungskanälen wurden 11-12 „Shahedin“ im ukrainischen Luftraum aufgenommen.

„Aus der Gegend von Bila Zerkwa fliegt ein „Shahed“ an Fastiw vorbei in Richtung Kiew und ändert dabei ständig seine Flugbahn“, berichtete der in Kiew ansässige Sender publicks.

„BPLA südlich von Kiew, ändert ständig den Kurs“ – meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine und meldete eine Drohne an der Grenze der Region Kiew und der Region Poltawa – Kurs West.

Wie wir bereits geschrieben haben, kam es bei dem Angriff feindlicher Angriffsdrohnen am Samstagabend in Odessa zu starken Explosionen.