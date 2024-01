Drohnenpiloten bei Ilowajsk getroffen: Foto aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es sind Fotos des Trainingsgeländes der russischen Armee in der Nähe von Ilowajsk in der Region Donezk aufgetaucht, wo russische Bediener und Ausbilder von FPV-Drohnen des Doomsday-Bataillons von einem Raketenangriff getroffen wurden. Ein Foto der Nachwirkungen des Angriffs wurde von dem ukrainischen Journalisten Denis Kazansky in seinem Telegram-Kanal veröffentlicht.

Ihm zufolge wurden durch den Angriff auf russische Drohnenausbilder mehr als 20 Angreifer vernichtet.

T.me/kazansky2017

„Filigrane Arbeit. Die Raketen haben genau ein einzelnes kleines Ziel auf einem kahlen Feld getroffen. Das ist es, was Präzisionswaffen ausmacht, und nicht Ihre Raketen, die in Wohnhäuser fliegen“, fügte Kazansky hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass über Explosionen in Ilovaisk am 24. Januar gegen 15 Uhr lokale Öffentlichkeiten und Anwohner berichteten. Laut ASTRA-Quellen gibt es als Folge des Beschusses (wahrscheinlich durch das Mehrfachraketenwerfersystem HIMARS) auf dem militärischen Schießplatz in der Nähe des Dorfes Pokrovka Tote und Verwundete, ihre Zahl steht fest.