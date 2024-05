DTEK hat über "Nicht-Standardlösungen" zur Wiederherstellung von Wärmekraftwerken berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine große Anzahl von Kraftwerken in der Ukraine ist zerstört worden, was die Situation in diesem Jahr noch kritischer macht als im letzten Jahr, betonte das Energieunternehmen.

Um die von den Raschisten beschädigten Energieanlagen wiederherzustellen, müssen die ukrainischen Behörden und Energietechniker nach eher unüblichen Lösungen suchen. Vor allem Kraftwerke in Osteuropa werden jetzt für Ersatzteile demontiert. Der geschäftsführende Direktor von DTEK, Dmytro Saharuk, sagte am 20. Mai in einer Sendung von Channel 5.

„Es gibt eine sehr ähnliche Technologie. Und wir arbeiten jetzt mit dem Ministerium zusammen, um die Ausrüstung, auch wenn sie nicht neu, aber funktionstüchtig ist, von den Stationen in Osteuropa, die noch übrig sind, zu demontieren“, sagte er.

Saharuk betonte, dass eine sehr große Anzahl von Kraftwerken in der Ukraine jetzt zerstört ist, was die Situation in diesem Jahr noch kritischer macht als im letzten.

„Die Anlagen sind sehr stark beschädigt, in einigen Fällen sogar zerstört. Wenn wir über die gesamte Wärmeerzeugung sprechen, wird es sehr lange dauern, bis die beschädigten Anlagen wiederhergestellt sind“, sagte er.

Wir erinnern uns: Anfang Mai berichtete der CEO von DTEK Energo, Ildar Saleev, dass seit Februar 2022 allein die Wärmekraftwerke von DTEK Energo fast 180 Mal angegriffen wurden. Mitte Mai sagte Dmytro Saharuk, dass die Raschisten wiederholt Einrichtungen der Energieinfrastruktur beschossen haben. Aufgrund der Stromknappheit werden in der Ukraine Notabschaltungen und geplante Stromabschaltungen durchgeführt.