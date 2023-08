DTEK hat einen erneuerten Block des Wärmekraftwerks in Betrieb genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Einbindung des 250-MW-Blocks in das Stromnetz wird dazu beitragen, Stromverbrauchsspitzen im Sommer abzudecken.

DTEK Energo hat nach planmäßigen Reparaturen einen 250-MW-Block in einem seiner Wärmekraftwerke in Betrieb genommen. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Mitten in den Vorbereitungen für die Heizperiode reparieren die Energietechniker nicht nur Kraftwerksblöcke für einen verbesserten Betrieb im Winter, sondern binden sie auch in das Stromnetz ein, um die Verbrauchsspitzen im Sommer abzudecken.

„Vor uns liegt ein weiterer unauffälliger Winter, so dass die Energietechniker weiterhin ihr Bestes tun, damit die Ukrainer die Folgen des russischen Energieterrors so wenig wie möglich zu spüren bekommen, sowohl in der Zukunft als auch schon jetzt“, heißt es in der Erklärung.