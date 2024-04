DTEK hat die Höhe der für dieses Jahr gezahlten Steuern genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die DTEK-Gruppe des Geschäftsmanns Rinat Achmetow hat für das Jahr 2023 Steuern in Höhe von 40,2 Mrd. Hrywnja gezahlt. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

„40,2 Milliarden Hrywnja – ein solcher Betrag an Steuern und Gebühren, den die DTEK-Gruppe für 2023 an den Staatshaushalt gezahlt hat“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass DTEK während des gesamten Krieges in der Ukraine 1 Milliarde Dollar in Stromnetze, Reparaturen und Wiederherstellung von Kraftwerken, den Bau neuer Anlagen sowie die ständige Förderung von Kohle, Öl und Gas investiert hat.

Das Unternehmen erinnerte auch daran, dass es 2023 die erste Stufe des Windkraftwerks Tiligulska in Betrieb genommen hat, das erste Windkraftwerk der Welt, das während des Krieges gebaut wurde, nur 100 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Russen bei den jüngsten Angriffen fast alle Wärmekraftwerke von DTEK beschädigt haben. Es wurde auch berichtet, dass die Zerstörung der Energieanlagen von DTEK so umfangreich war, dass sie auf Milliarden Hrywnja geschätzt wurde.