DTEK half bei der Wiederherstellung eines von den Russen beschädigten Solarkraftwerks

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Energiearbeiter haben ein Solarkraftwerk (SPP) wiederhergestellt, das von russischen Angreifern in der Region Mykolajiw fast vollständig zerstört wurde. Dies teilte das Unternehmen DTEK RES mit, dessen Spezialisten bei der Reparatur des Kraftwerks halfen.

Demnach wurden durch den russischen Beschuss des Kraftwerks des Unternehmens Niko Solar mit einer Leistung von 5,7 MW 90 % der Stromerzeugungsanlagen beschädigt. Um die Anlage wieder in Betrieb nehmen zu können, verlegte DTEK sein Baucamp in das SES-Gebäude, wo die Energietechniker wohnten und die ganze Zeit an der Reparatur arbeiteten.

Die Spezialisten des Unternehmens mussten die Stromerzeugungsanlagen inspizieren, reparieren und ersetzen, die Solarmodule kalibrieren, neu konfigurieren, anschließen und einstellen sowie ein automatisches Kontrollsystem installieren, um die höchstmögliche Stromerzeugung im Kraftwerk zu erreichen.

Dem Team von DTEK VSE gelang es, 60 % der Erzeugungskapazität des Solarkraftwerks (3 MW) in einer Rekordzeit von 40 Tagen wiederherzustellen, und das Kraftwerk erzeugt bereits wieder Strom für die Region.

Es handelt sich um das erste externe Projekt dieser Art nach der Wiederherstellung des Solarkraftwerks Trifonivska in der Region Cherson.

Zuvor hatte DTEK erklärt, dass die Ukraine 15 GW an sauberer Energie exportieren kann. Unser Land kann einen großen Beitrag zum europäischen Energiesicherheitssystem der Nachkriegszeit leisten.

Es wurde auch bekannt, dass DTEK an der UN-Initiative zur Wiederbelebung des ukrainischen Energiesektors teilnehmen wird.