DTEK meldet volle Bereitschaft für die Wintersaison

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

DTEK hat mehr als 3,4 Mrd. Hrywnja für Reparaturarbeiten an den Wärmekraftwerken des Unternehmens ausgegeben, um einen zuverlässigen Betrieb des Wärmeerzeugungssektors während des Winters zu gewährleisten. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Samstag, den 9. Dezember mit.

So wurden in den ersten 11 Monaten dieses Jahres 21 planmäßige Reparaturen an den Kraftwerksblöcken der Wärmekraftwerke durchgeführt (23 bis heute).

Der Vorstandsvorsitzende von DTEK Energo, Ildar Saleev, wies darauf hin, dass das ukrainische Energiesystem aufgrund der Besetzung, Zerstörung und Beschädigung durch die russische Armee mit minimalen eigenen Kapazitätsreserven in die laufende Heizperiode gestartet ist. Infolgedessen ist die Ukraine in Zeiten der Knappheit gezwungen, Strom aus dem Ausland zu importieren.

„Um im Winter mit maximaler Kapazität arbeiten zu können, haben wir alle vor Beginn der Heizperiode geplanten Reparaturen an den Wärmekraftwerken durchgeführt. Insgesamt haben wir 23 Blöcke des Wärmekraftwerks repariert. Acht Kraftwerksblöcke haben wir nach dem Beschuss wieder in Betrieb genommen“, sagte er.

Gemäß dem Zeitplan plant DTEK, die Kraftwerksblöcke im Dezember zu reparieren, um einen zuverlässigeren Betrieb des Energiesystems zu gewährleisten.