DTEK-Reparateure stellen die Stromversorgung in Mariupol wieder her

Die Reparaturteams von DTEK Donetskiye Power Grid haben die Erlaubnis der ukrainischen Streitkräfte erhalten und mit der Wiederherstellung der durch den Beschuss in Mariupol beschädigten Stromleitungen begonnen, teilte der Pressedienst des Unternehmens am Dienstag, 1. März, mit.

„Das Militär hat die entsprechenden Genehmigungen erteilt, um die Arbeiten zügig durchführen zu können. Die 110-kV-Leitung, die die Stadt versorgt, ist inzwischen repariert worden. Die Reparaturteams arbeiten weiter daran, die Umspannwerke und Leitungen mit Strom zu versorgen, um die Stromversorgung in der Stadt so schnell wie möglich wiederherzustellen“, hieß es in der Erklärung.

Es wird festgestellt, dass etwa 81.000 weitere Kunden ohne Strom sind.

Die Behörden bitten die Einwohner der Stadt, den Betrieb von Strom verbrauchenden Geräten vorübergehend einzuschränken, damit die Stromtechniker die Stromversorgung so schnell wie möglich wiederherstellen können.

Mariupol wurde am 1. März aufgrund von schwerem Beschuss stromlos geschaltet.

Zuvor hatten die Reparaturteams von DTEK Grids die Stromversorgung von 65 Siedlungen in den Regionen Kiew und Donezk wieder aufgenommen.