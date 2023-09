DTEK hat die Stromerzeugung um ein Drittel erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

DTEK hat die Stromerzeugung zwischen Mai und August 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 28% gesteigert. Dies wird im offiziellen Telegramkanal des Unternehmens am Mittwoch, den 27. September berichtet.

„Die warme Jahreszeit neigt sich dem Ende zu, und wir haben beschlossen, uns daran zu erinnern, wie die Stromingenieure in dieser Zeit gearbeitet haben. Von Mai bis August haben die Wärmekraftwerke von DTEK ihre Stromproduktion im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28% gesteigert. Im August, als der Verbrauch aufgrund der Hitzewelle einen Rekordwert für den Sommer erreichte, erzeugte der Energiesektor 35% mehr Strom als im August letzten Jahres“, so das Unternehmen in einer Erklärung.

Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass seine Wärmekraftwerke in den 8 Monaten des Jahres fast 9,9 Milliarden kWh Strom erzeugt haben, was dem durchschnittlichen Verbrauch von etwa 3,3 Millionen Familien während des Jahres entspricht.