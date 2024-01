Ehegatten haben Grenzbeamte in den Vorkarpaten angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den Vorkarpaten haben Ehepartner Grenzschutzbeamte angegriffen und einen Grenzschutzbeamten verletzt. Dies berichtete heute, am 20. Januar, der Pressedienst der westlichen Regionalabteilung des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine.

Es wird berichtet, dass an einem der Kontrollpunkte der Fahrer des Autos Mitsubishi sich weigerte, das Auto zur Inspektion bereitzustellen und mit hoher Geschwindigkeit weiterfuhr. Aber nach ein paar Minuten holten die Grenzbeamten den Flüchtigen ein.

Als das Auto gestoppt wurde, schlug die Frau des Fahrers dem Grenzbeamten, der den Verstoß dokumentierte, ins Gesicht, und der Ehemann griff einen anderen Grenzbeamten an.

Beamte des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine riefen die Polizei.

„Während der Klärung und Dokumentation der Umstände der Straftat schrien die Eheleute ständig Drohungen und Schimpfworte in Richtung der Mitarbeiter des Grenzdienstes, sogar in Anwesenheit ihrer kleinen Kinder“, heißt es in der Mitteilung.

Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine fügte hinzu, dass der festgenommene Fahrer wiederholt in das Blickfeld der Mitarbeiter des Grenzkommandos Mukatschewo geraten sei, da er an illegalen Aktivitäten beteiligt war.

Der Grenzschutzbeamte wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und es wurden Verwaltungsunterlagen gegen die Täter erstellt.