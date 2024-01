Eine amerikanische Frau erhielt ein Geschenk von einem Mann und knackte den Jackpot

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Einwohnerin von Washington hat von ihrem Mann ein Powerball-Ticket geschenkt bekommen. Daraufhin gewann sie einen Jackpot von zwei Millionen Dollar. Dies berichtet UPI.

Die glückliche Dame erhielt ein Weihnachtsgeschenk von ihrem Ehemann. Erst an diesem festlichen Tag entdeckte das Paar, dass der Schein bei einer Ziehung am 2. Dezember einen so hohen Geldbetrag gebracht hatte.

„Wir sind glücklich, dass wir gewonnen haben, es hat unser Leben verändert. Wir haben Kinder, die aufs College gehen, also wird es uns definitiv bei unserem Studium helfen“, sagte Pamela.

Sie fügte hinzu, dass ein Teil des Gewinns für einen Urlaub in der Karibik verwendet werden soll.

Wir erinnern daran, dass am Neujahrstag zwei Ukrainer den Hauptpreis von 190 Tausend Hrywnja in der Lotterie Loto-Zabava gewonnen haben.