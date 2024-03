Eine Explosion wurde in Mykolajiw gehört - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Abend des 1. März war in Mykolajiw eine Explosion zu hören. In der Region wurde ein Luftalarm ausgerufen. Dies wird von der Öffentlichkeit berichtet.

Detaillierte Informationen über die Ursachen und Folgen der Explosion sind noch nicht verfügbar.

Zuvor hatte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine über die Aktivität der feindlichen taktischen Luftfahrt in den Gewässern des Asowschen Meeres berichtet.