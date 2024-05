Eine Million Palästinenser haben Rafah in den letzten drei Wochen verlassen - UN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach Angaben der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge fand der Exodus inmitten von Bombardierungen, Nahrungsmittel- und Wasserknappheit statt.

Etwa eine Million Palästinenser haben in den letzten drei Wochen die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen verlassen. Dies berichtet die Times of Israel unter Berufung auf Informationen des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNRWA).

„Dies geschah in Ermangelung eines sicheren Ortes, Bombardierung, Mangel an Nahrungsmitteln und Wasser, großen Mengen an Müll und unangemessenen Lebensbedingungen“, heißt es in dem Bericht.

Die israelischen Streitkräfte (IDF) riefen die Bevölkerung auf, in eine erweiterte humanitäre Zone in den Gebieten al-Mawasi und Khan Younis im südlichen Gazastreifen umzuziehen und wiesen darauf hin, dass letzte Woche etwa 950.000 Palästinenser aus Rafah evakuiert wurden.

Israel beharrt unter internationalem Druck darauf, dass die Militäroperation in Rafah entscheidend ist, um das Ziel zu erreichen: die Eliminierung der Hamas und die Freilassung der am 7. Oktober entführten Geiseln.

