Eine Mitarbeiterin des Postamtes von Ukrposhta ist in der Region Charkiw von einer feindlichen Drohne getötet worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zum Todesort der Postangestellten, die bei der Verteilung von Renten von einer feindlichen Drohne getroffen wurde, gibt es aufgrund des intensiven Beschusses keinen Zugang.

In der Gemeinde Wowtschansk im Gebiet Charkiw wurde der Mitarbeiter der mobilen Filiale von Ukrposhta beim Transport und der Auslieferung von Renten getötet. Darüber berichtete am Abend des Freitag, 21. Juni, der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow.

„Die Angreifer haben die Tat heute gegen 10 Uhr morgens begangen. Auch der Fahrer, der die Frau begleitete, wurde verwundet. Ihr Fahrzeug wurde von einem feindlichen unbemannten Luftfahrzeug getroffen. Das Opfer erreichte Bugajewka zu Fuß, wo er vom Militär gesehen und in ein Krankenhaus in Charkiw eingeliefert wurde“, heißt es in der Nachricht.

Synjehubow fügte hinzu, dass es aufgrund des intensiven Beschusses bisher keinen Zugang zum Todesort des Postboten gibt.