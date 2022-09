Eine parlamentarische Delegation aus Frankreich ist in Kiew eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine französische parlamentarische Delegation unter Leitung der Präsidentin der Nationalversammlung Yael Bron-Pivet ist in Kiew eingetroffen. Dies teilte der französische Botschafter in der Ukraine, Etienne De, am Mittwoch, den 28. September, auf Twitter mit.

„Ich freue mich, die Präsidentin der Nationalversammlung Yael Bron-Pivet und eine wichtige parlamentarische Delegation in Kiew begrüßen zu dürfen“, schrieb der Diplomat.

Er postete auch ein Foto vom Treffen der französischen Parlamentarier mit dem Sprecher der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk.

Stefantschuk wiederum teilte auf Facebook mit, dass er und Yael Bron-Pivet zu einem Arbeitsbesuch in der Region Tschernihiw seien.

„Ich bin dankbar, dass Frankreich sich aktiv am Wiederaufbau der Ukraine und insbesondere der Region Tschernihiw beteiligt, indem es die Schirmherrschaft über die Region übernimmt“, sagte Stefantschuk.

Am Vortag wurde berichtet, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj mit der französischen Ministerin für Europa und Auswärtige Angelegenheiten Catherine Colonna zusammengetroffen ist, die die Ukraine besucht.

Französische Gendarmerie-Ermittler werden in Isjum tätig sein.