Eine russische Rakete ist in den Stausee von Kiew gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die feindliche Rakete fiel mit voller Geschwindigkeit ins Wasser. Sie wurde nicht beschossen, obwohl die Rakete vom ukrainischen Militär beobachtet wurde.

Während des morgendlichen massiven Angriffs der russischen Invasoren ist eine ihrer Raketen in den Kiewer Stausee gefallen. Dies berichtete der Journalist Andrij Zaplijenko am Montag, den 26. August in Telegram.

„Die Ankunft einer russischen Rakete auf dem Wasser im Kiewer Meer. Russische Hochpräzision, so ist es“, schrieb er und veröffentlichte ein Video von der Szene.

Der Clip zeigt die russische Rakete, die mit voller Geschwindigkeit ins Wasser fällt. Sie wird nicht beschossen, obwohl die Rakete vom ukrainischen Militär beobachtet wird.

Achtung! Das Video enthält unflätige Sprache!

Am Montag wurde ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie das ukrainische Militär eine russische Rakete abschießt, die in den Vorkarpaten fliegt.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht und am Morgen des 26. August einen weiteren massiven Raketenangriff auf die Ukraine gestartet haben. In einer Reihe von Städten gab es Explosionen, es gab Tote. Danach fielen in vielen Siedlungen Licht und Wasser aus. Insgesamt wurden 15 Regionen getroffen.