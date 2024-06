Auf einem Sofa auf Rädern durch die Ukraine reisen: Freiwillige, die für Drohnen sammeln, kamen nach Winnyzja: SOZIALES | VIDEO NACHRICHTEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Geschichte der Freiwilligen Arkadii Fishman und Olena Dunets, die auf einem Sofa auf Rädern durch die Ukraine reisen, um Geld für Drohnen zu sammeln – Video

Der Erfinder Arkadij Fishman und seine Freundin Olena Dunets sammeln seit zwei Tagen Geld für Drohnen zur Evakuierung und Entminung in Winnyzja. Sie reisen mit einem Sofa auf Rädern durch die Städte der Ukraine. Die Wohltätigkeitstour begann in Zalishchyky, Region Ternopil, wohin der Mann aus Slowjansk gezogen ist. Sehen Sie sich das Suspilne-Video an, um zu erfahren, wie das Sofa auf Rädern funktioniert und wie viel die Freiwilligen gesammelt haben.