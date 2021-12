Bei einem Steinschlag in Krywyj Rih wurde ein Bergmann getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Donnerstag, dem 2. Dezember, kam es in einem Bergwerk in Krywyj Rih zu einem Felssturz, bei dem ein Bergmann getötet wurde. Dies teilte der staatliche Arbeitsdienst mit.

„Am 2. Dezember ereignete sich ein Unfall mit einem Senkblei von SWITEX PE bei PJSC ArcelorMittal Krywyj Rih“, heißt es in der Erklärung.

Es wird berichtet, dass es bei der Durchführung von Bauarbeiten an der Achse 231 des 1135 m hohen Horizonts von PJSC ArcelorMittal Krywyj Rih zu einem Felssturz kam, bei dem der Arbeiter tödlich verletzt wurde.

Die staatliche Abteilung des Arbeitsamtes in der Region Dnipropetrowsk unternimmt derzeit Schritte zur Einsetzung einer Kommission und zur Untersuchung des Unfalls…