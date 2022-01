Ein Einwohner von Iwano-Frankiwsk drohte damit, eine Wohnung mit seiner Tochter in die Luft zu sprengen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Iwano-Frankiwsk drohte ein betrunkener Mann damit, die Wohnung, in der er sich mit seiner 10-jährigen Tochter aufhielt, in die Luft zu sprengen. Er wurde inhaftiert. Dies teilte die Kommunikationsabteilung der Regionalpolizei am 20. Januar mit.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend. der 35-jährige Angreifer rief selbst bei der Polizei an und äußerte seine Forderungen.

„Er sagte, er habe die Wohnungstür mit einer Sprengfalle versehen und gedroht, sich und seine 10-jährige Tochter in die Luft zu sprengen, wenn seine Ex-Frau nicht käme“, heißt es in dem Bericht.

Die Verhandlungen mit dem Erpresser dauerten etwa drei Stunden. Ein Begleiter des Eindringlings nahm ebenfalls an ihnen teil. Als die Polizei in die Wohnung eindringen konnte, hatte der Mann ein Messer in der Hand. Er wurde entwaffnet und festgenommen, das Mädchen wurde beruhigt und der Mutter übergeben.

Es gab keine Verletzten.

Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten wurden keine Sprengsätze gefunden, aber die Bombentechniker beschlagnahmten eine Strikeball-Granate.

Die Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass der Inhaftierte zuvor wegen häuslicher Gewalt verwaltungsrechtlich haftbar gemacht worden war.

Es wurden Strafverfahren wegen Morddrohung (Teil 1 Artikel 129 des Strafgesetzbuchs) und vorsätzlicher Falschmeldung einer Bedrohung der Sicherheit von Bürgern, Zerstörung oder Beschädigung von Eigentum (Teil 1 Artikel 259 des Strafgesetzbuchs) eingeleitet. Die Frage seiner Verdächtigung und seiner präventiven Bestrafung wird derzeit geprüft.

