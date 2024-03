Ein Einwohner von Mykolajiw wurde bei der Demontage einer Munition verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Mykolajiw ist ein Mann durch die Detonation von Munition verletzt worden. Dies teilte der Pressedienst des Staatlichen Notfalldienstes am Donnerstag, den 21. März mit.

Es wird berichtet, dass ein 1988 geborener Mann in seinem eigenen Garten versucht hat, die Munition zu demontieren, wobei sie explodierte. Infolge der Explosion erlitt der Mann mehrere Schrapnellwunden und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

„Wir erinnern Sie daran, dass es strengstens verboten ist, explosive Gegenstände zu berühren, zu bewegen oder auf sie einzuwirken. Wenn Sie auf ein Objekt stoßen, das von außen wie eine Munition aussieht, informieren Sie 101!“ – warnte der staatliche Notdienst.

Wir werden daran erinnern, dass in der Region Cherson auf dem russischen Sprengstoff der Schäfer in die Luft flog, er starb. Es wurde berichtet, dass in dem Dorf Shirokaya Balka in der Region Cherson bei der Arbeit auf dem Feld auf der feindlichen Munition ein Anwohner in die Luft gesprengt wurde.