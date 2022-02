Einwohner von Mykolajiw zogen einem Plünderer die Hose aus und fesselten ihn an einen Pfosten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Mykolajiw fingen Einheimische einen Plünderer ein und banden ihn an einen „Schandpfahl“, nachdem er zuvor seine Hose ausgezogen hatte. Dies berichtete die Zeitschrift Novosti-N am Sonntag, den 27. Februar.

„Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Kazarskogo. Dort beschloss ein unternehmungslustiger Bürger, das Fehlen von Angestellten und Beleuchtung in dem Geschäft auszunutzen und dort ohne Geld etwas zu „kaufen“. Der Plünderer hatte kein Glück – er wurde von Einheimischen gesehen. Sie riefen die Polizei zu dem Ort“, heißt es in dem Bericht.

Als eine Streife eintraf, fand sie den Plünderer ohne Hose und mit Klebeband an einen Pfosten gefesselt…