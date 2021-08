Einwohner von ORDLO zahlen 30 % für die Zustellung der ukrainischen Renten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Rentner in den nicht von der Regierung kontrollierten Gebieten des Donbass erhalten mit beneidenswerter Regelmäßigkeit ukrainische Renten. Nach Angaben von Oleksiy Reznikov, stellvertretender Premierminister und Minister für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine, zahlt die Ukraine diesen Rentnern jeden Monat etwa drei Milliarden Griwna an Renten. Nach Angaben des Ministers erhalten diese Personen jedoch nicht den vollen Betrag.

„Wie wir erfahren haben, wird vielen Rentnern in den nicht von der Regierung kontrollierten Gebieten angeboten, Vollmachten zu schreiben, um ihre Renten zu erhalten, und sie liefern sie dann aus – allerdings zu 70 %. 30 % werden behalten“, sagte Reznikov. Er wies darauf hin, dass die Renten aus der Ukraine nicht nur von echten Vertriebenen bezogen werden. „Wie Sie wissen, zahlen wir Renten an Binnenvertriebene, die Anspruch darauf haben. Wir verstehen sehr gut, dass nach diesem Verfahren viele Einwohner in nicht kontrollierten Gebieten Renten erhalten, die, selbst wenn sie wollten, nicht in ein kontrolliertes Gebiet umziehen könnten – sie haben hier keine Wohnung. Jeden Monat zahlen wir etwa 3 Mrd. Griwna aus“, erklärte Reznikov.

Ihm zufolge werden „nach der Wiedereingliederung dieser Gebiete“ alle Rentner überprüft werden. „Wir werden einen Mechanismus zur Umstrukturierung dieser Schulden ausarbeiten und wir werden zahlen“, betonte Reznikov.

Inzwischen gibt die Ukraine jährlich mehr als 2 Mrd. Euro für Renten und Sozialleistungen für die Bewohner der vorübergehend unkontrollierten Gebiete im Donbas aus.

Seit dem 1. Juli wurden die Renten von mehr als 1 Million Ukrainern indexiert. Sie erhielten 100 Griwna mehr. Und wenn die Werchowna Rada eine Reihe von Gesetzen über den existenzsichernden Lohn verabschiedet, wird die Mindestrente in der Ukraine 3,5 Tausend Griwna für Personen mit einem vollständigen Versicherungsnachweis betragen.