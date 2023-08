Ein Einwohner von Tscherkassy inszenierte eine Schießerei und verwundete einen Polizisten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Während eines Sondereinsatzes in Tscherkassy hat die Polizei einen 38-jährigen Einwohner der Stadt festgenommen, der zunächst in einem der Häuser zu schießen begann und während seiner Festnahme einen der Polizeibeamten verwundete, wie die Nationale Polizei der Ukraine mitteilte.

Dem Bericht zufolge ging bei der Polizei am 6. August gegen Mitternacht die Meldung ein, dass in einem Haus in der Lomonosova-Straße in Tscherkassy geschossen wurde. Als die Ordnungskräfte am Tatort eintrafen, gab der Angreifer mehrere Schüsse in Richtung der Polizeibeamten ab und verletzte einen von ihnen.

Im Gegenzug machte der Beamte von seiner Dienstwaffe Gebrauch und verwundete den Angreifer am Bein. Um den Mann zu verhaften, führte die Polizei eine spezielle Operation – der Schütze wurde in einem der Häuser, wo er sich versteckt hatte, festgenommen.