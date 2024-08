Bis Ende 2024 sollen 300.000 Schulkinder zum Offline-Lernen zurückkehren - Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Laut Ministerpräsident Denys Schmyhal wird dies durch die Umsetzung einer umfassenden Strategie geschehen, die den Bau und die Einrichtung von Schutzräumen für Kinder beinhaltet

Bis zum Ende dieses Jahres sollen 300.000 Schulkinder in der Ukraine zum sicheren Offline-Lernen zurückkehren, und die Verfügbarkeit von Schutzräumen in Schulen ist die wichtigste Voraussetzung dafür.

Dies erklärte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal während einer Regierungssitzung.

Ihm zufolge soll dies durch die Umsetzung einer umfassenden Strategie erreicht werden, die den Bau und die Einrichtung von Schutzräumen für Kinder beinhaltet.

„In diesem Jahr wurden 2,5 Milliarden Hrywnja für den Bau dieser Unterkünfte bereitgestellt. Es ist wichtig, dass diese Mittel vor Ort effizient ausgegeben werden. Es ist auch wichtig, dass wir klare, verlässliche Standards für sichere Schulräume haben, wo es nicht möglich ist, unterirdische Schutzräume zu nutzen und wo es die Sicherheitslage erlaubt“, sagte Schmyhal.

Der Regierungschef erklärte, dass der SES und das Bildungsministerium zu diesem Zweck gemeinsam drei Optionen für die Einrichtung von Bodenschutzräumen entwickelt haben.

„Hromadas wird in der Lage sein, diese je nach Bedarf und Grad der Bedrohung in der Siedlung und der Region umzusetzen. Als Ergebnis werden etwa tausend Schulen in der Lage sein, in diesem akademischen Jahr mit dem Vollzeitunterricht zu beginnen“, sagte Schmyhal.

Zuvor hatte das Bildungsministerium berichtet, dass derzeit etwa 600.000 ukrainische Kinder per Fernunterricht lernen. 400.000 Kinder lernen in ukrainischen Schulen online im Ausland.