Energieanlagen in sechs Regionen der Ukraine wurden beschädigt

Die Energieinfrastruktur in sechs Regionen der Ukraine ist durch einen groß angelegten russischen Angriff beschädigt worden. Dies teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Freitag, den 29. März, in Telegram mit.

„In dieser Nacht hat Russland seine barbarischen Angriffe gegen das ukrainische Energiesystem fortgesetzt. Es gibt Schäden an der Energieinfrastruktur in den Regionen Dnipropetrowsk, Winnyzja, Iwano-Frankiwsk, Lwiw, Tscherkassy, Tscherniwzi. In einigen Regionen sind Notabschaltungen vorgenommen worden“, schrieb er.

Der Ministerpräsident betonte, dass die Ukraine mehr Luftabwehrsysteme benötigt, um kritische Infrastrukturen zu sichern und die Bevölkerung zu schützen.

„Dies ist das Hauptthema der Kommunikation mit unseren internationalen Partnern“, fügte er hinzu.

Innenminister Igor Klymenko teilte seinerseits im Telegram mit, dass die Russen in der Nacht und am Morgen 10 Regionen der Ukraine angegriffen haben. Neben der Energieinfrastruktur wurden auch zivile Objekte und Privathäuser beschädigt, sechs Menschen wurden verletzt.

Ihm zufolge waren mehr als 150 Rettungskräfte und 35 Spezialfahrzeuge des staatlichen Rettungsdienstes an der Beseitigung der Folgen der nächtlichen und morgendlichen Angriffe des Feindes beteiligt.

Wir möchten daran erinnern, dass die russischen Truppen in der Nacht des 29. März Energieanlagen getroffen haben. Infolge des Beschusses wurden Wärme- und Wasserkraftwerke in den zentralen und westlichen Regionen beschädigt.

Die Luftabwehrkräfte zerstörten 84 feindliche Luftziele. Insgesamt setzte der Feind 99 Mittel für Luftangriffe ein.