Das Energieministerium nannte als Grund für die Rückkehr der Stromausfälle Schulden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Aufgrund des Verbots, Schuldnern den Strom abzuschalten, haben einige Verbraucher dies missbraucht, um die Zahlung von Versorgungsleistungen zu vermeiden. Dies erklärte der Energieminister Herman Haluschtschenko.

„Wir haben gesehen, dass leider einige, sagen wir mal, sowohl inländische als auch ausländische Verbraucher begonnen haben, dieses Verbot zu nutzen, um nicht zu zahlen. Es ist also nicht fair. Es ist besonders unfair, wenn ich mir die Tatsache ansehe, dass die Regionen an der Front mehr zahlen als die Regionen, die nicht in direkte Feindseligkeiten verwickelt sind. Ich denke, das ist zumindest ungerecht“, sagte er.

Der Minister stellte fest, dass die Aufhebung des Verbots, Schuldnern den Strom abzuschalten, nicht bedeutet, dass die Versorger anfangen werden, allen den Strom abzuschalten.

„Das sollte zumindest die Zahlungsdisziplin verbessern, vor allem dann, wenn Sie es nicht erklären können, wenn Sie nur die Tatsache missbrauchen, dass es eine Möglichkeit gibt, nicht zu zahlen“, sagte er.

Haluschtschenko betonte, dass die Qualität und Geschwindigkeit der Wiederaufnahme der Stromversorgung nach Unwettern vom Eingang der Gelder für verbrauchten Strom abhängt.

Wir erinnern daran, dass das Ministerkabinett Ende Dezember 2023 das Moratorium vom 24. März 2022 für die Abschaltung von Verbrauchern von Wohnungen und kommunalen Dienstleistungen im Falle von Zahlungsrückständen aufgehoben hat.

Das Moratorium gilt nur noch in den Gebieten, in denen die Feindseligkeiten andauern oder die vorübergehend besetzt sind. In anderen Gebieten werden den Verbrauchern bei anhaltender Nichtbezahlung der Rechnungen wieder Strafen und Bußgelder auferlegt.