Das Energieministerium hat sich über den Zustand des Energiesystems geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es wird nicht erwartet, dass das ukrainische Energiesystem einen Mangel an Strom hat. Die Situation ist unter Kontrolle und das Energiesystem ist ausgeglichen. Dies teilte das ukrainische Energieministerium am 16. März mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass gestern auf Antrag Polens im Energiesystem der Ukraine Strom von 14:30 bis 17:00 Uhr mit insgesamt 1000 MWh übertragen wurde.

Der Block des Wärmekraftwerks wurde in eine kurzfristige Notreparatur versetzt. Um den Bedarf der Verbraucher zu decken, werden die Reserven der Wärme- und Wasserkraftwerke genutzt.

Der kommerzielle Import und Export von Strom ist ebenfalls geplant.

Berichten zufolge wurden als Folge des wiederholten Beschusses in der Region Tschernihiw 10-kV-Leitungen abgeschaltet und mehr als zweitausend Verbraucher auf einmal stromlos gemacht.

Das Bergwerk, das infolge der Feindseligkeiten in der Region Donezk stromlos war, ist geheilt worden, die Arbeiter wurden an die Oberfläche gebracht.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass infolge der Feindseligkeiten eine Hochdruck-Gasverteilungsleitung in der Region Charkiw beschädigt wurde. Ohne Gasversorgung blieben mehr als 600 Verbraucher und kommunale und Haushaltseinrichtungen.

Durch technisches Versagen fielen die Anlagen des 330-kV-Umspannwerks in der Region Charkiw an der Frontlinie aus, mehrere Umspannwerke und Haushalte wurden stromlos, was aber schnell wieder behoben wurde.

Für den laufenden Tag werden Stromimporte in Höhe von 4241 MW*h und Exporte in Höhe von 2630 MW*h prognostiziert.