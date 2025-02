"Energoatom und Westinghouse werden beim Bau des KhNPP zusammenarbeiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

NNEGC Energoatom und das US-amerikanische Unternehmen Westinghouse werden zusammenarbeiten, um die Sicherheit der zukünftigen Blöcke 3 und 4 des KKW Chmelnyzka zu verbessern und den Brennstoff für diese Blöcke anzupassen, berichtet Energoatom. Während des Treffens diskutierten die Vertreter der Unternehmen die wichtigsten Sicherheitsaspekte, die in den neuen Blöcken umgesetzt werden sollen. „Westinghouse führt derzeit eine GAP-Analyse des Projekts X3, X4 durch, um moderne Sicherheitssysteme einzuführen, insbesondere die langfristige Wärmeabfuhr aus dem abgedichteten Containment des Reaktorraums“, so Energoatom. Es ist auch geplant, das Sicherheitsniveau moderner AP1000-Reaktoren von Westinghouse in den fertiggestellten Kraftwerksblöcken zu erreichen. Darüber hinaus werden die Unternehmen weiter an der Anpassung des amerikanischen Brennstoffs arbeiten, einschließlich der Möglichkeit eines 18-monatigen Überlastungszyklus. Zur Erinnerung: Der Aufsichtsrat von Energoatom wird die Durchführbarkeit der Fertigstellung des dritten und vierten Blocks des Kernkraftwerks Chmelnyzky prüfen. Die Mitglieder der Werchowna Rada der Ukraine haben für einen Gesetzentwurf gestimmt, der es Energoatom erlaubt, russische Reaktoren aus Bulgarien für das KhNPP zu kaufen.