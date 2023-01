Epiphany hat den Ukrainern zu Weihnachten gratuliert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Metropolit Epiphany, Primas der orthodoxen Kirche in der Ukraine, hat den Ukrainern, die am 7. Januar Weihnachten feiern, gratuliert. Er stellte den Gruß am Freitag, dem 6. Januar, online.

Der Metropolit stellte fest, dass die Ukrainer trotz des Krieges Weihnachten feiern und an den Sieg des Guten über das Böse, des Lichts über die Finsternis glauben.

„Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht verkündet – so verkündet es uns das Evangelium. Möge also trotz allem die Weihnachtsfreude unsere Herzen erfüllen und Kummer, Schmerz und Traurigkeit vertreiben. Und möge das Licht des Sterns von Bethlehem uns allen den Weg zum Sohn Gottes weisen. Wir sind in der Lage, jedes Übel zu besiegen. Der Sieg wird für die Ukraine sein“, sagte der Metropolit.

Er wies darauf hin, dass das Böse und das Gute nicht friedlich koexistieren können und echter Frieden nur durch die Überwindung des Bösen erreicht werden kann.

„Heute erklingen die wärmsten Gebete und Wünsche für die neuen Helden – unsere Verteidiger und Verteidigerinnen, die uns unter Einsatz ihres Lebens verteidigen“, – betonte er.

Gleichzeitig wünschte der Primas der orthodoxen Kirche der Ukraine, dass die Ukrainer so schnell wie möglich den Sieg erringen und dass der lang ersehnte Frieden für unser Land eintritt und damit alle Landsleute in ihre Heimat zurückkehren.

Es sei darauf hingewiesen, dass am 6. und 7. Januar in den Kirchen der orthodoxen Kirche der Ukraine und der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche Gottesdienste anlässlich des Weihnachtsfestes stattfinden.