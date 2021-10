Ergebnis 16.10: Kohleknappheit und Miss Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Energieministerium erklärt Kohlemangel für Heizperiode

Der stellvertretende Energieminister Maksym Nemtschinow erklärte, die Ukraine verfüge nicht über genügend Kohle, um die Heizperiode zu überstehen, aber das Ministerium rechne mit Verträgen und fossilen Lieferungen im Wert von sechs Millionen Hrywnja.

Miss Ukraine Universe 2021 gewählt

Das Finale des Schönheitswettbewerbs Miss Ukraine Universe-2021 fand in Kiew statt. Die Gewinnerin war eine Bachelor-Kandidatin, die 27-jährige Anna Neplyakh aus Dnipro, die die Ukraine bei der Miss Universe-2021-Wahl in Israel im Dezember dieses Jahres vertreten wird.

Moskau hat eine Wiederholung der Energiekrise in Europa zugelassen

Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak hat davor gewarnt, dass sich die Energiekrise dieses Herbstes in Europa wiederholen könnte, weil „die europäischen Politiker ihre Fehler nicht eingestehen wollen, als sie auf erneuerbare Energien setzten“. Ihm zufolge sind die russischen Behörden zu einem Dialog bereit.

Ein Bus wurde in Kiew beschossen

Im Kiewer Stadtteil Dniprovsky eröffnete eine Gruppe von Unbekannten das Feuer auf einen Kleinbus: Die Angreifer feuerten mehrere Schüsse auf den Bus ab und flohen. Der 1996 geborene Fahrer wurde verletzt.

Gesundheitsministerium nennt Bedingungen für die Aufhebung der Maskenregelung

Gesundheitsminister Wiktor Ljaschko sagte, dass die Frage der Abschaffung der Maskenregelung in der Ukraine erst dann gestellt werden kann, wenn die absolute Mehrheit der Bevölkerung des Landes – 70-80 % – gegen das Coronavirus geimpft ist. Bis dahin sollten alle, auch die geimpften Bürger, Masken tragen, sagte er.

Washington reagiert auf Volkszählung auf der Krim

Das US-Außenministerium hat die russische Volkszählung auf der annektierten Krim verurteilt und sie als einen weiteren Versuch bezeichnet, die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu untergraben. Die Erklärung wurde auch von der US-Botschaft in Kiew zitiert.

Der Haupttrailer für den Batman-Film ist veröffentlicht worden

Der Haupttrailer für den neuen Batman-Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle ist auf dem YouTube-Kanal von Warner Bros. erschienen. In dem von Matt Reeves inszenierten Film wird der Schauspieler in zwei Hauptrollen zu sehen sein – als maskierter Superheld und als zurückgezogener Milliardär. Wie angekündigt, wird Batman am 4. März 2022 auf die Kinoleinwände kommen.