Ergebnisse vom 1. März: Arestowitsch nennt die heißesten Stellen in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

In der Ukraine finden die heftigsten Kämpfe mit den russischen Besatzern in den Außenbezirken von Kiew und Charkiw sowie in Cherson statt.

Olexij Arestovych, ein freiberuflicher Berater des Leiters des Präsidialamtes der Ukraine, sagte dies in einem Kommentar für den Fernsehsender „Real Time“.

„Die „wärmsten“ Orte sind Kiew, Charkiw und Cherson. In Cherson kommt es zu Straßenkämpfen, die russische Armee ist am Morgen eingetroffen und es kommt zu Scharmützeln. Charkiw wird ständig bombardiert und mit Artillerie beschossen, auch dort gibt es Kämpfe. Und Kiew – das Hauptproblem liegt im Nordwesten und Westen, wo sich eine ernstzunehmende russische Gruppierung gebildet hat und wo unsere Artillerie operiert“, sagte er.

Zur Lage in Mariupol sagte der Berater des ukrainischen Präsidialamtes, dass dort „sporadische Schusswechsel, militärische Aktionen taktischer Art stattfinden, es sieht eher nach einem Feuergefecht als nach einer aktiven Bewegung aus“.

„Die humanitäre Situation ist in Charkiw am schlimmsten, weil die Stadt direkt beschossen wird, mit schwerer Artillerie und Mehrfachraketenwerfern, und auch die Luftfahrt ist im Einsatz. Militärisch geht es Charkiw gut, es führt Gegenangriffe durch. Militärisch ist es in Cherson schwieriger, und es gab einen Versuch, nach Mykolajiw durchzubrechen, aber die ‚Kameraden‘ wurden dort sehr gut gedeckt – durch Hunderte von Fahrzeugen“, sagte Arestowitsch.

Humanitäre Katastrophe im Donbass

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk hat erklärt, dass die Besatzer im Krieg gegen die Ukraine zu Terrortaktiken übergegangen sind. Ihr zufolge gilt dies vor allem für die Regionen Donezk und Luhansk.

„Die Städte Wolnowacha, Sjewjerodonezk und andere stehen unter totalem Vernichtungsfeuer des Feindes. Dort findet eine echte humanitäre Katastrophe statt. Wohngebiete werden bombardiert, es gibt weder Wasser noch Strom. Die Menschen sind ständig gezwungen, in Kellern ohne Wasser und Nahrung zu leben. Darunter sind Frauen, Kinder, ältere Menschen, Kranke und Menschen mit Behinderungen“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident.

Wie Wereschtschuk betonte, stellen die Besatzer keine humanitären Korridore zur Verfügung und verletzen damit internationale Normen…